‘La Caserma’, svelato il cast e la data di partenza del nuovo reality di RaiDue! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rai 2 è pronta ad aprire le porte a La Caserma, un nuovo e frizzante docu-reality. Il programma farà tornare nel passato un manipolo di ragazzi, mettendoli alla prova con le dure sfide di una vera e propria caserma militare del 1917. Il cast, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, sarà composto da 21 ragazzi (dai 18 ai 23 anni), tra i quali figurano: George Ciupilan (protagonista de Il Collegio 4), Luca Ferrettini, William e Nicholas Lapresa (due gemelli star di TikTok), Alessandro Badinelli, Alice Paniccia, Linda Mauri (modella), Omar Hussain, Martina Albertoni, Elena Santoro, Antonio Gennarelli e Naomi Akano (youtuber). Anche l’influencer Erika Mattina, già nota su Instagram per essere attiva nella comunità LGBT+ e per gestire la pagina Le Perle degli Omofobi, parteciperà al reality. La ragazza, nelle scorse ore, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rai 2 è pronta ad aprire le porte a La Caserma, une frizzante docu-. Il programma farà tornare nel passato un manipolo di ragazzi, mettendoli alla prova con le dure sfide di una vera e propria caserma militare del 1917. Il, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, sarà composto da 21 ragazzi (dai 18 ai 23 anni), tra i quali figurano: George Ciupilan (protagonista de Il Collegio 4), Luca Ferrettini, William e Nicholas Lapresa (due gemelli star di TikTok), Alessandro Badinelli, Alice Paniccia, Linda Mauri (modella), Omar Hussain, Martina Albertoni, Elena Santoro, Antonio Gennarelli e Naomi Akano (youtuber). Anche l’influencer Erika Mattina, già nota su Instagram per essere attiva nella comunità LGBT+ e per gestire la pagina Le Perle degli Omofobi, parteciperà al. La ragazza, nelle scorse ore, ...

