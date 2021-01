Juventus, Paratici: “Fiducia in Pirlo, ma vogliamo vincere la coppa. CR7…” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il ds della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni Rai negli istanti precedenti alla partita tra i bianconeri e il Napoli, match valevole per la Supercoppa italiana: "Non ci attendiamo niente di particolare dal nostro mister, abbiamo Fiducia in Pirlo.Abbiamo fatto grandi partite e gare meno buone. Giocare ogni tre giorni è difficile per tutti, quindi non ci aspettiamo nulla di speciale, ma vogliamo la vittoria. Inter? Non abbiamo giocato una bella partita, ma ora dobbiamo subito voltare pagina. Ronaldo è importante per noi, ci trasmette tutto il suo carisma e ci dà tanto sia dentro che fuori dal campo".caption id="attachment 781495" align="alignnone" width="594" Paratici (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il ds dellaFabioha parlato ai microfoni Rai negli istanti precedenti alla partita tra i bianconeri e il Napoli, match valevole per la Superitaliana: "Non ci attendiamo niente di particolare dal nostro mister, abbiamoin.Abbiamo fatto grandi partite e gare meno buone. Giocare ogni tre giorni è difficile per tutti, quindi non ci aspettiamo nulla di speciale, mala vittoria. Inter? Non abbiamo giocato una bella partita, ma ora dobbiamo subito voltare pagina. Ronaldo è importante per noi, ci trasmette tutto il suo carisma e ci dà tanto sia dentro che fuori dal campo".caption id="attachment 781495" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

