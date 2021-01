Juventus, Barzagli: «Non ero un fenomeno, Chiellini ha grande intelligenza» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, racconta la sua esperienza in bianconero: le sue parole sul percorso di crescita Andrea Barzagli ha parlato della sua esperineza alla Juventus intervistato da ItaliaOggi. JUVE – «Sono sempre stato un ottimo difensore, non certo un fenomeno. Non avevo tutte le caratteristiche per giocare a determinati livelli, ma sono arrivato alla Juve al momento giusto. Ho trovato una società che mi ha dato una mentalità vincente, che non avevo. Ho avuto compagni che mi hanno spinto a migliorare, persone che m’hanno aiutato. Poi, certo, alla fine sta a te, al tuo impegno, alle tue capacità, come in ogni ambito lavorativo». Chiellini – «Giorgio, oltre a essere un grande calciatore, è una persona di grande ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea, ex difensore della, racconta la sua esperienza in bianconero: le sue parole sul percorso di crescita Andreaha parlato della sua esperineza allaintervistato da ItaliaOggi. JUVE – «Sono sempre stato un ottimo difensore, non certo un. Non avevo tutte le caratteristiche per giocare a determinati livelli, ma sono arrivato alla Juve al momento giusto. Ho trovato una società che mi ha dato una mentalità vincente, che non avevo. Ho avuto compagni che mi hanno spinto a migliorare, persone che m’hanno aiutato. Poi, certo, alla fine sta a te, al tuo impegno, alle tue capacità, come in ogni ambito lavorativo».– «Giorgio, oltre a essere uncalciatore, è una persona di...

