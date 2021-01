Il 95% di chi fa smartworking manterrebbe flessibilità ma cambiando le condizioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “L’approccio al lavoro agile è stato totalmente modificato dalla pandemia. Le aziende si sono dovute adeguare velocemente. La legge 81 del 2017 che lo disciplina è la struttura, ma dovrà essere modificata a seconda delle nuove necessità che si sono palesate”. A parlare ad Huffpost è Simone Cagliano della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Ormai è chiaro a tutti: lo smart woking è destinato ad accompagnarci per ancora diverso tempo e non è detto che sparirà completamente una volta che la pandemia sarà terminata. Secondo un’indagine condotta da Rete del lavoro agile, il 95% dei lavoratori intervistati vorrebbe continuare a mantenere anche dopo l’emergenza questa, che permette di non recarsi tutti i giorni in ufficio per lavorare. Ma se il lavoro agile dovesse divenire più strutturale, sarebbe allora il caso di intervenire con maggiore incisività su ...