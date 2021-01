Governo Conte salvo (per ora). Rischio instabilità e Recovery (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Governo di Giuseppe Conte ha incassato la fiducia, con un passaggio “stretto”, quasi angusto, superando di poco la soglia della “salvezza” (155 voti) e lontanissimo dal traguardo che gli avrebbe garantito la maggioranza assoluta (161 voti). Il giorno della fiducia al Senato, vero scoglio per Palazzo Chigi, chiude con numeri che lasciano grande incertezza: 156 voti a favore, 140 contrari e 16 astenuti. Il tutto grazie alla riammissione al voto, già “Contestata”, di Alfonso Ciampolillo, ex M5S passato al Gruppo Misto, e Riccardo Nencini di Italia Viva, che hanno votato sì alla fiducia in extremis, unendosi ai voti a favore di due senatori forzisti Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, ormai fuori da Forza Italia. Numeri “decisamente deludenti” li ha definiti Matteo Renzi, che però non esclude la possibilità di un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ildi Giuseppeha incassato la fiducia, con un passaggio “stretto”, quasi angusto, superando di poco la soglia della “salvezza” (155 voti) e lontanissimo dal traguardo che gli avrebbe garantito la maggioranza assoluta (161 voti). Il giorno della fiducia al Senato, vero scoglio per Palazzo Chigi, chiude con numeri che lasciano grande incertezza: 156 voti a favore, 140 contrari e 16 astenuti. Il tutto grazie alla riammissione al voto, già “stata”, di Alfonso Ciampolillo, ex M5S passato al Gruppo Misto, e Riccardo Nencini di Italia Viva, che hanno votato sì alla fiducia in extremis, unendosi ai voti a favore di due senatori forzisti Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, ormai fuori da Forza Italia. Numeri “decisamente deludenti” li ha definiti Matteo Renzi, che però non esclude la possibilità di un ...

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - SkyTG24 : L'arrivo di Liliana #Segre in #Senato, dove oggi voterà la fiducia al governo #Conte - UGiangrieco : RT @silvanhoe: @cuoreitaliano7 @DaniloToninelli sciogliere le camere? Ammesso possa farlo che non è pacifico - ma se questo è il programma… - _Sazed : RT @vitalbaa: Insomma, se Conte resta è a causa di chi, ad agosto 2019, lo volle a ogni costo a capo di questo governo e oggi si è astenuto… -