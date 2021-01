GF Vip, Pierpaolo sorprende Giulia con una promessa: le parole (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nonostante le critiche dei coinquilini del GF Vip, la storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo continua a gonfie vele. Ecco la promessa speciale dell’ex velino alla fidanzata. Fino ad oggi la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata all’interno del GF Vip, non è stata per niente facile. I due novelli innamorati hanno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nonostante le critiche dei coinquilini del GF Vip, la storia d’amore tracontinua a gonfie vele. Ecco laspeciale dell’ex velino alla fidanzata. Fino ad oggi la relazione traSalemi ePretelli, nata all’interno del GF Vip, non è stata per niente facile. I due novelli innamorati hanno L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Barbara D'Urso rimprovera Pierpaolo Pretelli: 'Non è possibile che tratti il fratello in quel… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è amore: la decisione sulla finale che spiazza tutti - Rosmello_Cuore : RT @ShadesOfTv: Risultati sondaggio VIP PREFERITO #GFVIP 1.TOMMASO 21% 2.DAYANE 20% 3.STEFANIA 18% 4.MARIA TERESA 11% 5.ANDREA 9% 6.ROSALI… - infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo regala la finale a Giulia Salemi? - VanyCossu2 : RT @BakshDark: @elegantissima77 -Prima di entrare al GF VIP 5, Giulia aveva dichiarato a Casa Chi che con Pierpaolo non avrebbe fatto nient… -