Diritti degli animali | una sentenza a difesa dei suini di allevamento

Eccellenza gastronomica da una parte e crudele pratica dall'altra. Può un prodotto pregiato e marchiato DOP nascondere maltrattamenti ai danni dei suini? È successo in un allevamento di Cremona appartenente al circuito di produzione del Prosciutto di Parma. Un fatto documentato e denunciato dalla LAV, Lega Anti Vivisezione, nel 2017 e oggetto di controlli da parte dei NAS e dell'ATS, che tuttavia non avevano riscontrato maltrattamenti.

amnestyitalia : Durante la pandemia, le autorità italiane non sono riuscite a intraprendere misure adatte a tutelare la vita e i di… - StefaniaNonno : RT @EzioSavasta: Fosse comuni, droga e tratta di #migranti. La #Libia ostaggio degli orrori delle tribù. di #DomenicoQuirico #facciamorete… - tiber_h : RT @RosyF11: certo che sentire di maio e co. parlare di diritti umani e di libera espressione rivolgendosi alla Russia per il caso Navalny… - Anchored_to_Lou : @FernwehLouarms -questo, questo e questo” perché è irrispettoso. Perché decidere per gli altri in base alle nostre… - Nonnadinano : RT @EzioSavasta: Fosse comuni, droga e tratta di #migranti. La #Libia ostaggio degli orrori delle tribù. di #DomenicoQuirico #facciamorete… -

Non vanno a scuola con i mezzi pubblici e non rischiano assembramenti: questi i principali motivi alla base della richiesta dei genitori di diversi istituti dell’hinterland milanese. «La scuola rappre ...

Pfizer, vaccini, salute. La scienza non può essere strumento di iniquità

Il “caso” delle forniture interrotte dalla multinazionale farmaceutica mostra l’assoggettamento degli interessi pubblici a quelli di mercato. Occorre guardare più a fondo al rapporto tra promesse, pro ...

Non vanno a scuola con i mezzi pubblici e non rischiano assembramenti: questi i principali motivi alla base della richiesta dei genitori di diversi istituti dell'hinterland milanese. «La scuola rappre ...

Il "caso" delle forniture interrotte dalla multinazionale farmaceutica mostra l'assoggettamento degli interessi pubblici a quelli di mercato. Occorre guardare più a fondo al rapporto tra promesse, pro ...