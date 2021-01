Dattilografia + ECDL: 1,60 punti per il personale ATA a soli 160€! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CFIScuola ti consente di ottenere fino ad 1,60 punti nelle Graduatorie del personale ATA! Guarda l’offerta formativa: Corso on-line in Dattilografia – 1 punto – 100€ invece di 200€ Corso on-line in Dattilografia + ECDL Specialised – 1,60 punti – 160€ invece di 230€ Corso on-line in Dattilografia + EIPASS ATA – 1,60 punti – L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CFIScuola ti consente di ottenere fino ad 1,60nelle Graduatorie delATA! Guarda l’offerta formativa: Corso on-line in– 1 punto – 100€ invece di 200€ Corso on-line inSpecialised – 1,60– 160€ invece di 230€ Corso on-line in+ EIPASS ATA – 1,60– L'articolo .

Chiara84332363 : Mia madre, 52 anni: inizia un secondo lavoro, ha preso l’ECDL, fa un corso per prendere l’attestato in dattilografi… - orizzontescuola : Dattilografia + ECDL: 1,60 punti per il personale ATA a soli 160€! -

Ultime Notizie dalla rete : Dattilografia ECDL Graduatorie ATA 2021- Validità legale dei corsi di dattilografia per i concorsi ATA Informazione Scuola