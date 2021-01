Crisi di Governo, Meloni e Salvini non ci stanno: “Andremo al Colle” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I leader facenti capo ai due partiti più a destra nello schieramento politico nazionale non ci stanno e gridano giustizia. Giorgia Meloni e Matteo Salvini, annunciano un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per discutere circa l’attuale situazione politica, con un Governo in carica che di fatto non ha più la maggioranza assoluta in Senato e che potrebbe correre il rischio di tirare a campare fino a fine legislatura, impedendo, di fatto al paese di essere governato cosi come l’attuale situazione sociale, economica, sanitaria, richiederebbe. I due leader, alla Camera la Meloni ed al Senato Salvini, hanno tenuto bene o male le stesse posizioni, indicando nelle elezioni anticipate, l’unica via di uscita da una Crisi politica ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I leader facenti capo ai due partiti più a destra nello schieramento politico nazionale non cie gridano giustizia. Giorgiae Matteo, annunciano un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per discutere circa l’attuale situazione politica, con unin carica che di fatto non ha più la maggioranza assoluta in Senato e che potrebbe correre il rischio di tirare a campare fino a fine legislatura, impedendo, di fatto al paese di essere governato cosi come l’attuale situazione sociale, economica, sanitaria, richiederebbe. I due leader, alla Camera laed al Senato, hanno tenuto bene o male le stesse posizioni, indicando nelle elezioni anticipate, l’unica via di uscita da unapolitica ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - mante : Il vantaggio oratorio di Salvini è che alla Sagra dello Zampone, all’aperitivo in bermuda al Papeete o al Senato du… - HemmoPengvin15 : RT @amaricord: Renzi ha causato una crisi di governo e poi al momento del voto si è astenuto NON SEI UN CLOWN SEI IL CIRCO INTERO - OrlandoSmaltini : Perché i 5 Stelle si sono nascosti. Non si era mai vista una crisi di governo con il partito di maggioranza relativ… -