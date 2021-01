Covid, la von der Leyen ribadisce: “Dobbiamo accelerare con i vaccini” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . La presidente della Commissione europea sottolinea l’importanza della corsa contro il tempo La campagna per la vaccinazione contro il Covid sta procedendo a velocità differenti sul territorio europeo. Alcuni Paesi, tra cui l’Italia e la Germania, stanno mantenendo una media in linea con i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . La presidente della Commissione europea sottolinea l’importanza della corsa contro il tempo La campagna per la vaccinazione contro ilsta procedendo a velocità differenti sul territorio europeo. Alcuni Paesi, tra cui l’Italia e la Germania, stanno mantenendo una media in linea con i L'articolo proviene da Inews.it.

Nel fare le vaccinazioni anti-Covid "dobbiamo essere più veloci perché il ritmo è troppo variegato in Europa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ...

