Conte sta per dimettersi: ecco perchè (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla fine Giuseppe Conte ce l'ha fatta anche al Senato, ma c'è un dettaglio che di certo non può essere tralasciato: la fiducia incassata non è assoluta e si basa solo su voti raccogliticci che - allo stato attuale - non consentirebbero di garantire un'esperienza di governo solida e stabile. Da considerare che tra i 156 sì vi sono quelli di 3 senatori a vita (che spesso non prendono parte ai lavori di Palazzo Madama) e di 2 voltagabbana che sono stati immediatamente espulsi da Forza Italia. A questo si aggiunge che altre 2 preferenze sono state convalidate in extremis, mentre la presidente Casellati stava per dichiarare concluse le votazioni: è stato necessario ricorrere al Var per verificare la tempistica con cui Ciampolillo e Necini hanno espresso la loro posizione. E adesso cosa succederà? Sicuramente Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Liberi e ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla fine Giuseppece l'ha fatta anche al Senato, ma c'è un dettaglio che di certo non può essere tralasciato: la fiducia incassata non è assoluta e si basa solo su voti raccogliticci che - allo stato attuale - non consentirebbero di garantire un'esperienza di governo solida e stabile. Da considerare che tra i 156 sì vi sono quelli di 3 senatori a vita (che spesso non prendono parte ai lavori di Palazzo Madama) e di 2 voltagabbana che sono stati immediatamente espulsi da Forza Italia. A questo si aggiunge che altre 2 preferenze sono state convalidate in extremis, mentre la presidente Casellati stava per dichiarare concluse le votazioni: è stato necessario ricorrere al Var per verificare la tempistica con cui Ciampolillo e Necini hanno espresso la loro posizione. E adesso cosa succederà? Sicuramente Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Liberi e ...

