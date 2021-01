CO2 Eni, non c’è mandato di cattura (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fuori il Ccs dal Recovery Plan. Quello che era uno slogan si è trasformato in realtà. Il progetto di Eni di immagazzinare tonnellate e tonnellate di anidride carbonica sotto il mare al largo di Ravenna non sarà finanziato con soldi europei. La presenza del Ccs – acronimo di Carbon Capture and Storage, cattura e stoccaggio della Co2 – è infatti sparita dall’ultima versione del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Pnrr). Un risultato che il mondo ambientalista ed ecologista festeggia. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fuori il Ccs dal Recovery Plan. Quello che era uno slogan si è trasformato in realtà. Il progetto di Eni di immagazzinare tonnellate e tonnellate di anidride carbonica sotto il mare al largo di Ravenna non sarà finanziato con soldi europei. La presenza del Ccs – acronimo di Carbon Capture and Storage,e stoccaggio della Co2 – è infatti sparita dall’ultima versione del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Pnrr). Un risultato che il mondo ambientalista ed ecologista festeggia. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

