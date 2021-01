CASO PFIZER, ARCURI ANNUNCIA UN ESPOSTO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Simone Pierini Il piano dell'Unione europea per sconfiggere il virus - e richiesto agli Stati membri - è di vaccinare l'80% degli operatori sanitari e gli ultraottantenni entro marzo, ed il 70% degli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Simone Pierini Il piano dell'Unione europea per sconfiggere il virus - e richiesto agli Stati membri - è di vaccinare l'80% degli operatori sanitari e gli ultraottantenni entro marzo, ed il 70% degli ...

ladyonorato : Un po’ azzardato escludere in radice qualsiasi relazione col vaccino, come afferma (casualmente) Pfizer... almeno a… - bizcommunityit : Allarme vaccini nel Lazio, slitta la consegna di 32mila dosi. Caso Pfizer, vertice Arcuri-Regioni - gipuntoe : RT @DiReddito: Guarda caso il vaccino viene scoperto da una casa farmaceutica e guarda caso i #vaccini vengono distribuiti da una casa farm… - flamanc24 : RT @tempoweb: Allarme #vaccini nel #Lazio, slitta la consegna di 32mila dosi. Caso #Pfizer, vertice #Arcuri-#Regioni #vaccino #covid #19gen… - eternity202 : @Kwahadis @F52 @Marko_Morandi @VittorioSgarbi @stampasgarbi Credo che in questo caso il discorso trascenda dall’ess… -

Ultime Notizie dalla rete : CASO PFIZER Caso Pfizer, una beffa i contratti firmati dalla Ue: ora rischio seconde dosi Il Messaggero Vaccini Pfizer: è saltata la fornitura

Non consegnate le dosi programmate al magazzino Ausl di Pievesestina: la campagna regionale subirà un rallentamento ...

dalla prossima settimana Pfizer/BioNTech consegnerà all'

Egregio Direttoredalla prossima settimana Pfizer/BioNTech consegnerà all' Italia il 29% dei vaccini in meno rispetto agli accordi contrattuali. Questo, oltre ad essere estremamente grave, rischia di..

Non consegnate le dosi programmate al magazzino Ausl di Pievesestina: la campagna regionale subirà un rallentamento ...Egregio Direttoredalla prossima settimana Pfizer/BioNTech consegnerà all' Italia il 29% dei vaccini in meno rispetto agli accordi contrattuali. Questo, oltre ad essere estremamente grave, rischia di..