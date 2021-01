Campania, fiamme sull’A16: Suv va a fuoco. C’erano due bambini a bordo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Attimi di paura ieri sull’A16, la Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo campano. Un Suv con a bordo una famiglia è andato a fuoco. Due bimbi sono stati tratti in salvo in extremis dagli agenti della Polizia Stradale. fiamme sull’A16: Suv va a fuoco. Due bimbi salvati in extremis Secondo quanto riportato da Il Fatto Vesuviano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Attimi di paura ieri, la Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo campano. Un Suv con auna famiglia è andato a. Due bimbi sono stati tratti in salvo in extremis dagli agenti della Polizia Stradale.: Suv va a. Due bimbi salvati in extremis Secondo quanto riportato da Il Fatto Vesuviano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmondodisuk : La festa di Sant’Antonio/Quel “fucarazzo” del 17 gennaio: la tradizione delle fiamme (invernali) in Campania… - Gilgamesh__Fate : @AndreaDeLuca88 @borghi_claudio Coretto da stadio che qui in Campania si canta in tutte le partite contro il Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania fiamme Fiamme in edificio a Napoli, nessun ferito Agenzia ANSA Napoli, sequestrate al porto 100 tonnellate di rifiuti speciali: 3 denunciati

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, nel corso di tre distinti interventi, oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali, stoccati senza alcuna autorizzazion ...

Caserta, due eventi di Sport al Liceo Manzoni: dal Sogno d’oro di Clemente Russo al campione del mon

CASERTA - Dopo la pausa natalizia, ritornano gli appuntamenti di cultura sportiva al Manzoni, e, anche se lo sport in questo periodo ha subito delle restrizioni a causa del Covid, le sue storie contin ...

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, nel corso di tre distinti interventi, oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali, stoccati senza alcuna autorizzazion ...CASERTA - Dopo la pausa natalizia, ritornano gli appuntamenti di cultura sportiva al Manzoni, e, anche se lo sport in questo periodo ha subito delle restrizioni a causa del Covid, le sue storie contin ...