Beautiful | 21 gennaio | sconvolgente richiesta a Hope da parte di Thomas

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), 21: puntate sempre più coinvolgenti ci aspettano, per esempio per quanto riguarda la vicenda die di. Vogliamo vedere perché? Liam accetta di andare da Steffy con Beth e … Dato che Liam è rimasto a casa da solo con Beth, perchéè andata alla festa di Halloween, decide di accettare l’invito della figlia di Ridge a recarsi a casa sua. I due si salutano e poi Steffy dice all’ex marito che le sembra che la figlia di Brooke sia quasi ossessionata da Douglas e che secondo lei sbaglia. Shauna informa Ridge checiperà alla festa Douglas si traveste da dalmata per la festa ecommenta che di certo apiacerà. Intanto Ridge si reca nella sua camera a prendere un vestito per l’occasione (sarà da giocatore di ...