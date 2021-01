Arturo Vidal affonda i suoi ex compagni di squadra (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con le reti di Arturo Vidal e Nicolò Barella, l’Inter schianta a San Siro la Juve (2-0). Il Milan resiste all’attacco della squadra di Conte e va a vincere a Cagliari (0-2). Ibrahimovic, di nuovo in campo dal 1? di gioco, segna una doppietta. La Roma di Fonseca invece crolla nel derby (0-3) e poi perde anche la faccia in Coppa Italia, facendosi eliminare dal sorprendente Spezia di Italiano (2-4). Arturo Vidal segna alla sua ex squadra e l’Inter vince il Derby d’Italia L’ex Arturo Vidal (15? p.t.) apre le danze del Derby d’Italia e poi Barella (7? s.t.) raddoppia. L’Inter grazie alle sue due mezze ali, stravince la sfida con la Juventus. La squadra di Conte domina la gara e la Juve di Pirlo esce ridimensionata dal confronto con i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con le reti die Nicolò Barella, l’Inter schianta a San Siro la Juve (2-0). Il Milan resiste all’attacco delladi Conte e va a vincere a Cagliari (0-2). Ibrahimovic, di nuovo in campo dal 1? di gioco, segna una doppietta. La Roma di Fonseca invece crolla nel derby (0-3) e poi perde anche la faccia in Coppa Italia, facendosi eliminare dal sorprendente Spezia di Italiano (2-4).segna alla sua exe l’Inter vince il Derby d’Italia L’ex(15? p.t.) apre le danze del Derby d’Italia e poi Barella (7? s.t.) raddoppia. L’Inter grazie alle sue due mezze ali, stravince la sfida con la Juventus. Ladi Conte domina la gara e la Juve di Pirlo esce ridimensionata dal confronto con i ...

