30.000 morti in più in Italia nel 2020: non si tratta di Covid-19

Secondo i dati Istat, in Italia, nel 2020 sono morte 85.624 persone. Ma "solamente" 55.576 di Covid-19. Per gli altri 30.048 cosa è successo?

Alla fine di dicembre, l'Istat, ha emanato i dati relativi alle mortalità del 2020. Tra marzo e novembre, mesi in cui la pandemia si è sviluppata, il numero dei decessi ammonta a 85.624. Tuttavia, i decessi attribuiti al Covid-19 sono "solamente" 55.576, quindi ci sarebbero almeno trentamila decessi che non sono per colpa del coronavirus.

L'insinuazione del Corriere della Sera

Il Corriere della Sera insinua: "Anche questi trentamila sono vittime del Covid-19? O i sistemi sanitari, travolti dalla pandemia, hanno smesso di curare tumori o patologie cardiache?". A queste domande nessuno risponde ma il quotidiano ...

Record di 1'600 morti nel Regno Unito

Nuovo record assoluto di 1'610 morti per Covid (contro i circa 600 conteggiati ieri) nel Regno Unito, alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta solo lentamente ...

