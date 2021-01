VIDEO / Can Yaman: neve e decida d’amore. “Mi sono innamorato di te…” (Di martedì 19 gennaio 2021) Una canzone di Tenco e una dedica speciale anche se non specifica per chi è. Se sono vere le voci che circolano in questo periodo, possiamo immaginare. Can Yaman, al centro del gossip per una presunta relazione con Diletta Leotta, immortala in un VIDEO la neve che cade e si lascia cullare dalle parole di una canzone italianissima: "Mi sono innamorato di te...". Una canzone per le grandi occasioni. Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 19 gennaio 2021) Una canzone di Tenco e una dedica speciale anche se non specifica per chi è. Severe le voci che circolano in questo periodo, possiamo immaginare. Can, al centro del gossip per una presunta relazione con Diletta Leotta, immortala in unlache cade e si lascia cullare dalle parole di una canzone italianissima: "Midi te...". Una canzone per le grandi occasioni. Golssip.

StefaniaStefyss : RT @CanYamanTheKing: Dall'Ig Story di Can: neve a Istanbul e Tenco in sottofondo quasi a seguirne la danza ???????? #CanYaman #Istanbul #Ca… - fede_contarino : RT @cansgaze: Can, la prossima canzone sarà questa? - BadorreyMar : RT @valeriazuppa1: Nuova ig di Can...mostra la neve che cade a Istanbul e nel sottofondo ascolta la canzone di Tengo...mi sono innamorato… - GarethWorld1 : RT @_dani_ta_6: Story @canyaman1989 Mi sono innamorato di te... Ah Can.... Anch'io . ?? #CanYaman - EBrugiotti : RT @CanYamanTheKing: Dall'Ig Story di Can: neve a Istanbul e Tenco in sottofondo quasi a seguirne la danza ???????? #CanYaman #Istanbul #Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Can DayDreamer: Enzo Fabri e Can Yaman amici fuori dal set. Il video TorreSette Can Yaman e Diletta Leotta, spunta la prova del loro amore

Spuntano nuove prove che sembrano confermare la storia d’amore fra Diletta Leotta e Can Yaman. Da giorni ormai si parla di un presunto flirt fra l’attore turco e la conduttrice. I due sono stati papar ...

Can Yaman “ufficializza” Diletta Leotta con una canzone – VIDEO

Sembrano trovare conferma le voci che parlano di un "pericoloso" avvicinamento tra Diletta Leotta e Can Yaman. L'attore pubblica una canzone: è per lei?

Spuntano nuove prove che sembrano confermare la storia d’amore fra Diletta Leotta e Can Yaman. Da giorni ormai si parla di un presunto flirt fra l’attore turco e la conduttrice. I due sono stati papar ...Sembrano trovare conferma le voci che parlano di un "pericoloso" avvicinamento tra Diletta Leotta e Can Yaman. L'attore pubblica una canzone: è per lei?