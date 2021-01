Vaccino, Aisc, i malati di cuore non sanno ancora quando riceveranno la loro dose: 'Questione di sopravvivenza' (Di martedì 19 gennaio 2021) I pazienti cardiaci cronici brancolano nel buio: nonostante la disponibilità di due diverse tipologie di per il - 19, al momento non è stata emanata alcuna programmazione di chi riceverà le prossime ... Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) I pazienti cardiaci cronici brancolano nel buio: nonostante la disponibilità di due diverse tipologie di per il - 19, al momento non è stata emanata alcuna programmazione di chi riceverà le prossime ...

I pazienti cardiaci cronici brancolano nel buio: nonostante la disponibilità di due diverse tipologie di vaccino per il Covid-19, al momento non è stata emanata ...

COVID – Urgente programmare accesso al vaccino per gli scompensati cardiaci

I pazienti cardiaci cronici brancolano nel buio: nonostante la disponibilità di due vaccini per il Covid-19, al momento non è stata emanata alcuna programmazione di chi riceverà le prossime dosi, in c ...

