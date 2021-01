Ue: “Instabilità Italia non metta a rischio Recovery plan”. Tradotto: Conte deve governare (Di martedì 19 gennaio 2021) Bruxelles, 19 gen – Puntuale come una cambiale, arriva il pressing della Ue sull’Italia: Conte deve governare per il bene del Recovery plan. “Il lavoro sul Recovery plan Italiano è in corso e spero che l’Instabilità politica in Italia non metta a repentaglio questo lavoro perché l’Italia è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino, sono molto importanti per la ripresa in Italia”. A dirlo è il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l’euro, Valdis Dombrovskis, al termine dell’Ecofin. Dombrovskis in pressing sull’Italia nel giorno della fiducia a Conte Più chiaro di così: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Bruxelles, 19 gen – Puntuale come una cambiale, arriva il pressing della Ue sull’per il bene del. “Il lavoro sulno è in corso e spero che l’politica innona repentaglio questo lavoro perché l’è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino, sono molto importanti per la ripresa in”. A dirlo è il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l’euro, Valdis Dombrovskis, al termine dell’Ecofin. Dombrovskis in pressing sull’nel giorno della fiducia aPiù chiaro di così: ...

