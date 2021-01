Udinese-Atalanta, Gasperini: “Non so che partita sarà. Finalmente avremo classifica vera” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Non so che partita verrà fuori, hanno un modulo speculare al Genoa. Nel primo tempo si proponevano bene e sono stati pericolosi, poi dipende quello che succederà in campo. Sono squadre che possono togliere punti a chiunque e in certi momenti lo hanno fatto. Almeno domani avremo una classifica vera, soprattutto riferito a Roma e Lazio, a chi è vicino a noi in classifica. Poi domenica si può fare un bilancio, possiamo arrivare al pari o con qualche punto in più rispetto al record di 35 punti”. Gian Piero Gasperini commenta così in conferenza stampa il match in programma mercoledì alla Dacia Arena che vedrà la sua Atalanta sfidare l’Udinese nel recupero della decima giornata. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di restare ancorati alla zona ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Non so cheverrà fuori, hanno un modulo speculare al Genoa. Nel primo tempo si proponevano bene e sono stati pericolosi, poi dipende quello che succederà in campo. Sono squadre che possono togliere punti a chiunque e in certi momenti lo hanno fatto. Almeno domaniuna, soprattutto riferito a Roma e Lazio, a chi è vicino a noi in. Poi domenica si può fare un bilancio, possiamo arrivare al pari o con qualche punto in più rispetto al record di 35 punti”. Gian Pierocommenta così in conferenza stampa il match in programma mercoledì alla Dacia Arena che vedrà la suasfidare l’nel recupero della decima giornata. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di restare ancorati alla zona ...

