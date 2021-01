MoliPietro : Turchia, è guerra aperta tra Erdogan e Big Tech - TorciaPolitica : RT @Geopoliticainfo: ????A 5 anni all’intervento russo in #Siria, lo scenario della guerra civile si presenta radicalmente diverso dal 2011.… - genusmigrans : #Kurdistan iracheno, rischio guerra civile tra curdi, con il sostegno della #Turchia - Gallipoli100 : RT @ZonadiGuerra1: Gli anni spezzati (titolo originale Gallipoli) è un film di Peter Weir del 1981, protagonisti due giovani del Western Au… - ZonadiGuerra1 : Gli anni spezzati (titolo originale Gallipoli) è un film di Peter Weir del 1981, protagonisti due giovani del Weste… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia guerra

Linkiesta.it

Il governo della Turchia ha chiesto a Twitter di adeguarsi alla nuove normativa nel paese, che regola i rapporti con le aziende di big tech.La missione di Maas apre la settimana in cui il capo della diplomazia di Ankara si recherà a Bruxelles per colloqui con i vertice dell'Ue, che successivamente dovrebbero recarsi in Turchia per incontr ...