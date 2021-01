Top 10: i look più belli delle sfilate di Milano Moda Uomo AI 2021/22 (Di martedì 19 gennaio 2021) Anche se le sfilate, così come le abbiamo conosciute fino a solo un anno fa, sono – salvo rari casi – pressoché scomparse dal radar della moda, la creatività non si è certo fermata. Né, tanto meno, la voglia di vestirsi. E bene. Così, nel loro formato digitale al quale ci siamo presto, in qualche modo, nostro malgrado, abituati, ecco che gli stilisti – quelli consolidati e affermati da anni, ma anche molti emergenti che si affacciano in questo momento così delicato e difficile al panorama del fashion business – del made in Italy hanno svelato a Milano le loro collezioni menswear per il prossimo Autunno-Inverno. Tra novità, provocazioni, trovate ad effetto e autentici colpi di genio. Leggi su vanityfair (Di martedì 19 gennaio 2021) Anche se le sfilate, così come le abbiamo conosciute fino a solo un anno fa, sono – salvo rari casi – pressoché scomparse dal radar della moda, la creatività non si è certo fermata. Né, tanto meno, la voglia di vestirsi. E bene. Così, nel loro formato digitale al quale ci siamo presto, in qualche modo, nostro malgrado, abituati, ecco che gli stilisti – quelli consolidati e affermati da anni, ma anche molti emergenti che si affacciano in questo momento così delicato e difficile al panorama del fashion business – del made in Italy hanno svelato a Milano le loro collezioni menswear per il prossimo Autunno-Inverno. Tra novità, provocazioni, trovate ad effetto e autentici colpi di genio.

giovanicrimini : Quello è stato un gran look, ma E era davvero al top della forma... cioè, pure senza rossetto, si parla di … — Apro… - franci79575015 : Clez è semplice... basta dire LOOK OF THE SAY.... spoilera che sei veramente top #ciavarrini - jk_sanjuu : @fairiyii LOOK AT UKYO ON THE TOP SLDFHSJKH - kaattchu : @hiudetemilaudio Il look della runway e da lady atroci per me, top 2 immeritatissima - peppe_zk : RT @unuomopop: comunque elodie sta facendo un percorso bellissimo, belle collaborazioni musicali, begli shooting, bella comunicazione, stor… -

Ultime Notizie dalla rete : Top look Top 10: i look più belli delle sfilate di Milano Moda Uomo AI 2021/22 Vanity Fair.it Romeo Beckham debutta come modello e rende orgogliosi i genitori

Il 18enne Romeo Beckham protagonista in copertina su L'Uomo Vogue, dove veste anche al femminile, giocando con gli stereotipi di genere ...

Quartararo in blu: new look e prima visita alla sede Yamaha

Il francese, neo arrivato nel team ufficiale, è stato a Gerno di Lesmo e si è mostrato insieme a Jarvis e Meregalli con i colori del suo nuovo team ...

Il 18enne Romeo Beckham protagonista in copertina su L'Uomo Vogue, dove veste anche al femminile, giocando con gli stereotipi di genere ...Il francese, neo arrivato nel team ufficiale, è stato a Gerno di Lesmo e si è mostrato insieme a Jarvis e Meregalli con i colori del suo nuovo team ...