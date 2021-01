Tollegno 1900 collezione tessuti primavera estate 2022 | un mondo in 3DWOOL

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 19 gennaio 2021) Per la prossima stagione calda il tessuto super performing disi declina in due linee – “Smart working” e “Smart time” – mentre l’innovativa famiglia di prodotti “Freedom Feeling” mixa i plus deia maglia con le caratteristiche di valore di quelli a navetta L’emergenza Covid-19 e la pandemia che ne è scaturita hanno impattato sullo stile di vita, generando sia trasformazioni profonde nell’approccio alle relazioni, al lavoro e al day by day, sia modifiche nei costumi e nell’immagine personale. Un passaggio epocale di cui la moda, a partire dalle materie prime che ne sono le basi, si è fatta testimone e interprete. In particolare l’abbigliamento formale, già vittima di crisi nelle precedenti stagioni, ha progressivamente ceduto il passo ad uno stile più leisure e casual nel segno del comfort e della perfomance. A ...