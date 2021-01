Serie A, la top 11 della giornata 18: Inter e Napoli dominano a suon di tris (Di martedì 19 gennaio 2021) Inter e Napoli dominano la top 11 della giornata 18 con la tris di giocatori conquistata con le vittorie contro Juventus e Fiorentina. Da Skriniar a Insigne, da Bastoni a Lozano, da Barella a Koulibaly, in tutti i reparti c’è un po’ di queste due squadre che hanno particolarmente convinto nel lungo weekend della Serie A. Insegue la Lazio che ha vinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 gennaio 2021)la top 1118 con ladi giocatori conquistata con le vittorie contro Juventus e Fiorentina. Da Skriniar a Insigne, da Bastoni a Lozano, da Barella a Koulibaly, in tutti i reparti c’è un po’ di queste due squadre che hanno particolarmente convinto nel lungo weekendA. Insegue la Lazio che ha vinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

