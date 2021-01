Sanità: dal 30 gennaio anche ricetta bianca diventa digitale (Di martedì 19 gennaio 2021) A dare il via libera è il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il 30 gennaio, dal titolo "Dematerializzazione ... Leggi su ansa (Di martedì 19 gennaio 2021) A dare il via libera è il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il 30, dal titolo "Dematerializzazione ...

Ettore_Rosato : Leggete, 10 secondi! Questo uno stralcio del #pianopandemico predisposto dal Ministero della Sanità ed inviato alle… - Agenzia_Ansa : Pronte le #Faq #Aifa sui #vaccini: ecco come segnalare le #reazioni #covid #ANSA - marattin : Guido, nella versione del 21 dicembre i miliardi aggiuntivi (dal 2021 al 2026) sulla sanità erano 7. Nella versione… - pameladiverona : RT @Moonlightshad1: 'Investire di più sulla sanità', ha detto quello che tagliò dal SSN anche l'intervento alle cataratte e per mezzo dell'… - StefaniaFalone : Renzi e l’ossessione per il Mes. Tutti i falsi miti sui prestiti per la sanità propinati dal leader di Italia Viva… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità dal Gualtieri: «Adesso il Recovery è più robusto. Da subito altre risorse per la sanità» Corriere della Sera