Roma, festa in una tavola calda e assembramenti di giovani in un centro sociale: scattano le multe (Di martedì 19 gennaio 2021) Continuano senza sosta i controlli da parte della Polizia Locale. Tredici persone, tutte di nazionalità bengalese, sono state trovate all’interno di un locale in zona Magliana. In barba a tutte le disposizioni anti Covid avevano organizzato un pranzo all’interno di una tavola calda. La segnalazione Arrivata la segnalazione alla Centrale Operativa, gli agenti della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi, ieri, sono intervenuti presso l’attività, dove gli avventori si erano riuniti, consumando cibi e bevande in loco, per festeggiare una coppia di connazionali che si erano uniti da poco in matrimonio, contravvenendo alla disposizioni per il contenimento del contagio. Per tale motivo tutti i commensali, oltre al titolare dell’esercizio, sono stati sanzionati e per il locale è stata disposta la chiusura di 5 giorni. Assembramento nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Continuano senza sosta i controlli da parte della Polizia Locale. Tredici persone, tutte di nazionalità bengalese, sono state trovate all’interno di un locale in zona Magliana. In barba a tutte le disposizioni anti Covid avevano organizzato un pranzo all’interno di una. La segnalazione Arrivata la segnalazione alla Centrale Operativa, gli agenti della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi, ieri, sono intervenuti presso l’attività, dove gli avventori si erano riuniti, consumando cibi e bevande in loco, per festeggiare una coppia di connazionali che si erano uniti da poco in matrimonio, contravvenendo alla disposizioni per il contenimento del contagio. Per tale motivo tutti i commensali, oltre al titolare dell’esercizio, sono stati sanzionati e per il locale è stata disposta la chiusura di 5 giorni. Assembramento nel ...

CasilinaNews : Roma, festa di matrimonio in una tavola calda a Magliana e assembramenti in un centro sociale di Valle Aurelia: le… - CorriereCitta : Roma, festa in una tavola calda e assembramenti di giovani in un centro sociale: scattano le multe - morriss6324 : VOGLIAMO LA FESTA DI SANT'AGATA COME LA FACCIAMO D SEMPRE PER LE STRADE DI CATANIA ,,, NO ALLE ZONA ROSSA… - Notiziedi_it : Roma, festa proibita «con finale a sorpresa»: 41 persone multate - ConsLomb : #Santodelgiorno #AccaddeOggi Si celebra #oggi festa San Bassiano, patrono di #Lodi. Fu ordinato Vescovo della Dioce… -