Prada Cup: Luna Rossa sottotono con vento forte, ma Spithill e Bruni convincono in partenza (Di martedì 19 gennaio 2021) 2 vittorie con American Magic e 2 sconfitte con Ineos Team Uk. È questo il bilancio di Luna Rossa Prada Pirelli al termine dei primi due Round Robin della Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. Il team italiano si trova attualmente in seconda piazza in classifica con 2 punti all’attivo, ma per agguantare il primo posto nel girone sarà costretta a sconfiggere i britannici negli ultimi due scontri diretti in programma nel fine settimana ad Auckland, in Nuova Zelanda. Fino a questo momento, Luna Rossa si è dimostrata una barca abbastanza completa ed in costante crescita chiamata però a colmare un piccolo gap rispetto alla concorrenza in condizioni di vento forte. Britannia e Patriot hanno ancora qualcosa in più rispetto ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) 2 vittorie con American Magic e 2 sconfitte con Ineos Team Uk. È questo il bilancio diPirelli al termine dei primi due Round Robin dellaCup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. Il team italiano si trova attualmente in seconda piazza in classifica con 2 punti all’attivo, ma per agguantare il primo posto nel girone sarà costretta a sconfiggere i britannici negli ultimi due scontri diretti in programma nel fine settimana ad Auckland, in Nuova Zelanda. Fino a questo momento,si è dimostrata una barca abbastanza completa ed in costante crescita chiamata però a colmare un piccolo gap rispetto alla concorrenza in condizioni di. Britannia e Patriot hanno ancora qualcosa in più rispetto ...

