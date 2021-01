Peacemaker: James Gunn ha scritto la serie perché si stava annoiando in quarantena (Di martedì 19 gennaio 2021) Il regista e sceneggiatore James Gunn ha svelato di aver scritto Peacemaker, la serie con John Cena, perché si stava annoiando durante la quarantena. James Gunn ha svelato di aver scritto Peacemaker, la serie che avrà come protagonista John Cena, perché si stava annoiando durante la quarantena. L'ideatore del progetto ha rivelato il curioso dettaglio con un post pubblicato su Instagram con cui annuncia ufficialmente l'inizio delle riprese. Accompagnando una foto che lo mostra mentre sta per andare sul set di Peacemaker, James Gunn ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021) Il regista e sceneggiatoreha svelato di aver, lacon John Cena,sidurante laha svelato di aver, lache avrà come protagonista John Cena,sidurante la. L'ideatore del progetto ha rivelato il curioso dettaglio con un post pubblicato su Instagram con cui annuncia ufficialmente l'inizio delle riprese. Accompagnando una foto che lo mostra mentre sta per andare sul set diha ...

