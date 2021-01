Parma, contatti con la Sampdoria per Ekdal: fissato il prezzo (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Parma ha un nuovo obiettivo per il centrocampo e si tratta di Albin Ekdal: la Sampdoria non esclude la cessione Il Parma è scatenato sul mercato e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo gli arrivi di Andrea Conti e Mehdi Benatia in difesa, la società crociata vuole regalare al tecnico Roberto D’Aversa un nuovo innesto in mezzo al campo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Secondo quanto riportato da Sky Sport il patron Kyle Krause avrebbe richiesto Albin Ekdal alla Sampdoria: discorso, però, rimandato alla prossima settimana, con i blucerchiati che non considerano incedibile il centrocampista svedese e chiedono un conguaglio pari a 5 milioni di euro più bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilha un nuovo obiettivo per il centrocampo e si tratta di Albin: lanon esclude la cessione Ilè scatenato sul mercato e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo gli arrivi di Andrea Conti e Mehdi Benatia in difesa, la società crociata vuole regalare al tecnico Roberto D’Aversa un nuovo innesto in mezzo al campo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Secondo quanto riportato da Sky Sport il patron Kyle Krause avrebbe richiesto Albinalla: discorso, però, rimandato alla prossima settimana, con i blucerchiati che non considerano incedibile il centrocampista svedese e chiedono un conguaglio pari a 5 milioni di euro più bonus. Leggi su Calcionews24.com

Il Parma ha un nuovo obiettivo per il centrocampo e si tratta di Albin Ekdal: la Sampdoria non esclude la cessione ...

Parma, sondaggio con il Wolverhampton per Cutrone

Patrick Cutrone potrebbe tornare in Serie A. Il Parma ha contattato il Wolverhampton per chiedere informazioni. I dettagli ...

