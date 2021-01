Olimpia a Cremona. All'orizzonte c'è il Bayern (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - Torna in campo questo pomeriggio alle ore 17 l'Olimpia Milano che sfida la Vanoli Cremona al PalaRadi in quello che è il recupero di campionato dell'ultima giornata del ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - Torna in campo questo pomeriggio alle ore 17 l'Milano che sfida la Vanolial PalaRadi in quello che è il recupero di campionato dell'ultima giornata del ...

VanoliCremona : Il Vanoli Mag di oggi, all'interno del quotidiano La Provincia di Cremona presenta il match contro l' Olimpia Milan… - PeterPenna : Il Vanoli Mag di oggi, all'interno del quotidiano La Provincia di Cremona presenta il match contro l' Olimpia Milan… - HikenNoFede2 : È tempo di preghiera: Cremona-Milano 19/01/2021. Santissimo Subcomandante intercedi per noi. Proteggi la Pallacane… - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di LB… - aquila7630 : Presentazione e come seguire il match #VanoliCremona-#OlimpiaMilano, valevole per il recupero della15.a giornata de… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Cremona Olimpia a Cremona. All'orizzonte c'è il Bayern IL GIORNO LIVE LBA - Recupero: Cremona vs Olimpia Milano, diretta testuale

La neve che aveva bloccato l'Olimpia a Madrid dopo la storica vittoria in EuroLeague contro il Real, aveva fatto spostare anche la gara della domenica di serie A con la Vanoli Cremona.

Olimpia a Cremona. All'orizzonte c'è il Bayern

Alle 17 i biancorossi scendono in campo per il recupero di campionato di Serie A contro la Vanoli. Padroni di casa a caccia dell'ultimo posto utile per la Final Eight di Coppa Italia ...

La neve che aveva bloccato l'Olimpia a Madrid dopo la storica vittoria in EuroLeague contro il Real, aveva fatto spostare anche la gara della domenica di serie A con la Vanoli Cremona.Alle 17 i biancorossi scendono in campo per il recupero di campionato di Serie A contro la Vanoli. Padroni di casa a caccia dell'ultimo posto utile per la Final Eight di Coppa Italia ...