"Non dire balle!": Signorini sbotta davanti ai fratelli Pretelli in lacrime (Di martedì 19 gennaio 2021) Il confronto fra i fratelli Pretelli in diretta non è stato di certo pacifico: fra la rabbia di Pierpaolo, la reazione di Giulio e le frecciatine di Alfonso Signorini, ecco cosa è accaduto in diretta Inizia con il botto la puntata del 18 gennaio del Gf Vip, durante la quale arriva, dopo settimane di sali e scendi, il confronto ufficiale fra i fratelli Pretelli, Pierpaolo e Giulio. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, ha fatto un andirivieni fra vari salotti televisivi per esprimere pubblicamente il suo disappunto, e quello della famiglia, nei confronti della relazione di Pierpaolo con Giulia Salemi. Ma la convinzione che fino ad oggi lo ha animato sembra venir meno davanti al fratello.

