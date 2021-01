Nadal, che record: 800 settimane di fila nei top 10. E ora punta le 1000 della Navratilova (Di martedì 19 gennaio 2021) Verso l'infinito e oltre, come il Buzz Lightyear di Toy Story, e soprattutto come Rafa Nadal che domenica prossima completerà la sua 800ª settimana consecutiva trascorsa tra i top 10. Un record ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 gennaio 2021) Verso l'infinito e oltre, come il Buzz Lightyear di Toy Story, e soprattutto come Rafache domenica prossima completerà la sua 800ª settimana consecutiva trascorsa tra i top 10. Un...

Solo nel 2008 e nel 2009 Rafael Nadal aveva giocato a Rotterdam, in quello che oggi è uno degli ATP 500 più rinomati del panorama mondiale. Il numero 2 del mondo tornerà in terra olandese in questo 20 ...

Rafael Nadal conferma: “Non vedo l’ora di giocare a Rotterdam”

“Non vedo l’ora di tornare in Olanda. È passato troppo tempo da quando ho giocato a Rotterdam. Ora che la stagione sembra così diversa, si adatta bene al mio programma. È un torneo in cui mi piace gio ...

Solo nel 2008 e nel 2009 Rafael Nadal aveva giocato a Rotterdam, in quello che oggi è uno degli ATP 500 più rinomati del panorama mondiale. Il numero 2 del mondo tornerà in terra olandese in questo 2021. "Non vedo l'ora di tornare in Olanda. È passato troppo tempo da quando ho giocato a Rotterdam. Ora che la stagione sembra così diversa, si adatta bene al mio programma. È un torneo in cui mi piace giocare."