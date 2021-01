Morte Macaluso, l’omaggio del Senato: un minuto di silenzio e un lungo applauso per lo storico dirigente del Pci (Di martedì 19 gennaio 2021) Un minuto di silenzio e un lungo applauso. Così che l’aula del Senato, su richiesta del capogruppo Pd, Andrea Marcucci, ha ricordato Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci e direttore de L’Unità morto all’età di 96 anni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Undie un. Così che l’aula del, su richiesta del capogruppo Pd, Andrea Marcucci, ha ricordato Emanueledel Pci e direttore de L’Unità morto all’età di 96 anni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

nzingaretti : Provo un dolore immenso per la morte di Emanuele #Macaluso. Al Pd, alla sinistra, all’Italia lascia in eredità il s… - Noovyis : (Morte Macaluso, l’omaggio del Senato: un minuto di silenzio e un lungo applauso per lo storico dirigente del Pci)… - FiordellisiFran : RT @beabri: È una notizia molto triste la morte di Emanuele #Macaluso. Ci mancherà il suo sguardo lucido e attento sul mondo. Un vero anti… - GiornaleLORA : Pippo Zappulla su morte Emanuele Macaluso - alecentioni13 : Che tristezza la morte di #Macaluso -