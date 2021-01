“Mio fratello ha detto una bugia!” | Pierpaolo Pretelli sbotta dopo la puntata del GF Vip

(Di martedì 19 gennaio 2021)la difficilissimadel GrandeVip, ha deciso di sfogarsi con Andrea Zenga, raccontando cosa avrebbe chiesto a Giulio poco prima del suo ingresso nella residenza più spiata d’Italia.ladel GF Vip: “Mioha mentito…” Giulioha ribadito ache la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fattoquotidiano : Egitto, il racconto delle ‘torture’ nella stanza 6 della caserma Dar el-Salam: ‘Colpito con tubi e acqua gelata. Ha… - fvansesca : qualcuno dica a mio fratello di smetterla di andare a tagliarsi i capelli a san basilio per favore, è tornato a cas… - alegn_aa : non vedo l'ora di vedere mio fratello ?????? - non_sei_me : questo è il figlio del professore di matematica di mio fratello che mio fratello insulta loooollll - MondoDiVersi : RT @GerberArancio: @lagatta4739 @artdielle @AlmiraUva @NinoInzerillo @diamiladi @Rebeka80721106 @chlebnikov012 @tafudany1 @AntonellaLaTor6… -

Ultime Notizie dalla rete : Mio fratello

Fanpage.it

Una brutta diretta quella del Grande Fratello Vip di lunedì 18 gennaio, soprattutto per Stefania Orlando, che ha trovato l'ex marito Andrea Roncato con parole al vetriolo nei confronti del loro matrim ...Alfonso Signorini ha sgridato in diretta tv Giulio Pretelli per il comportamento avuto con suo fratello Pierpaolo, concorrente del GF Vip.