Milan, ufficiale l’arrivo di Mandzukic: il comunicato (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Milan vince e annuncia un nuovo acquisto, tutto in poche ore. Ibrahimovic fa doppietta al Cagliari e porta i rossoneri di nuovo in testa, e oggi la società gli affianca quello che con ogni probabilità diventerà il suo naturale sostituto: Mario Mandzukic, fame ed esperienza, è stato annunciato ufficialmente dal club rossonero. “AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžuki? – si legge nel comunicato – L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžuki? ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL Wolfsburg (60 ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilvince e annuncia un nuovo acquisto, tutto in poche ore. Ibrahimovic fa doppietta al Cagliari e porta i rossoneri di nuovo in testa, e oggi la società gli affianca quello che con ogni probabilità diventerà il suo naturale sostituto: Mario, fame ed esperienza, è stato annunciato ufficialmente dal club rossonero. “ACcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžuki? – si legge nel– L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžuki? ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL Wolfsburg (60 ...

