Milan, Mandzukic: "Sarà un onore indossare questa maglia. Insieme possiamo realizzare il sogno…" (Di martedì 19 gennaio 2021) Mario Mandzukic rompe il silenzio dopo il suo arrivo al Milan tramite un post su Instragram: "Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l'opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che Insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan e ce ne sono molti in Croazia. Pronto a combattere!"

