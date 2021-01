Maria De Filippi ad Amici si scusa con Silvia Toffanin, “Gaffe di un’allieva” (Di martedì 19 gennaio 2021) IL 16 Gennaio,dopo tante puntate registrate, è andata in onda in diretta una puntata di Amici,condotto da Maria De Filippi,la quale ha spiegato ai telespettatori il perchè di questa scelta. Il motivo era nel fatto, che tutti gli allievi hanno avuto la possibilità di interpretare i loro pezzi inediti,e farsi votare da casa con il L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 19 gennaio 2021) IL 16 Gennaio,dopo tante puntate registrate, è andata in onda in diretta una puntata di,condotto daDe,la quale ha spiegato ai telespettatori il perchè di questa scelta. Il motivo era nel fatto, che tutti gli allievi hanno avuto la possibilità di interpretare i loro pezzi inediti,e farsi votare da casa con il L'articolo Curiosauro.

notalvianymore : RT @rdzepam: Maria De Filippi non avrebbe mai permesso questo circo, diciamocelo #Senato - Samuelebigi1 : @matteosalvinimi Ma Amici è con la maiuscola perché parli del programma di Maria De Filippi - oscurotuffo : ma è possibile che r3nzi ormai stia più in tv di barbara d'urso e maria de filippi - btsmyworldx : RT @AGVSTD: namjoon come maria de filippi parla con la caramella in bocca - difficileadirsi : @loveyoumore968 @takemelsewhere Quanto alla Leotta le stiamo dando troppa importanza. Lei oggi c'è domani boh, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Maria De Filippi una e trina per adattarsi ai nuovi assetti della tv Corriere della Sera Uomini e Donne, per Gemma un compleanno da dimenticare: ecco il motivo

Una relazione alla quale, come spiega con lucidità Maria De Filippi: “Gemma e Maurizio si sono approcciati con idee di fondo e sentimenti profondamente diversi”. Chiarimento definitivo tra Maurizio Gu ...

Un agrigentino a "Uomini e donne", Gero Natale debutta su Canale 5

L’agrigentino, infatti, ha scelto di prendere parte alla celebre trasmissione “Uomini e donne”. Si chiama Gero Natale è agrigentino e di professione fa il bartender. Oggi, Gero, ha esordito - per la p ...

Una relazione alla quale, come spiega con lucidità Maria De Filippi: “Gemma e Maurizio si sono approcciati con idee di fondo e sentimenti profondamente diversi”. Chiarimento definitivo tra Maurizio Gu ...L’agrigentino, infatti, ha scelto di prendere parte alla celebre trasmissione “Uomini e donne”. Si chiama Gero Natale è agrigentino e di professione fa il bartender. Oggi, Gero, ha esordito - per la p ...