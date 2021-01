Life Learning, spesa pagata ogni mese per tutti i dipendenti (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Labitalia) - I dipendenti al centro di tutto: è questo il motto di Life Learning, l'azienda edu-tech fondata nel 2014 da Rodrigo Di Lauro capace di imporsi sul mercato dell'apprendimento online e crescere in modo esponenziale, costruendo allo stesso tempo una solida expertise e autorevolezza nel campo dell'educazione. L'azienda, con un catalogo di oltre 2.500 corsi e 50 master certificati, è uno dei principali player italiani del settore e la crescita, economica ma anche in termini di dipendenti, lo dimostra. L'azienda, che ha da sempre investito molto nel welfare aziendale, piazzandosi nel 2020 tra i Great place to work, ha deciso nel 2021, di creare un nuovo bonus per i propri dipendenti: il bonus spesa. Grazie, infatti, ad accordi con i più grandi player della grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Labitalia) - Ial centro di tutto: è questo il motto di, l'azienda edu-tech fondata nel 2014 da Rodrigo Di Lauro capace di imporsi sul mercato dell'apprendimento online e crescere in modo esponenziale, costruendo allo stesso tempo una solida expertise e autorevolezza nel campo dell'educazione. L'azienda, con un catalogo di oltre 2.500 corsi e 50 master certificati, è uno dei principali player italiani del settore e la crescita, economica ma anche in termini di, lo dimostra. L'azienda, che ha da sempre investito molto nel welfare aziendale, piazzandosi nel 2020 tra i Great place to work, ha deciso nel 2021, di creare un nuovo bonus per i propri: il bonus. Grazie, infatti, ad accordi con i più grandi player della grande ...

