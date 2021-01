Juventus, Pirlo: “Per noi è momento difficile e vogliamo riscattarci domani contro il Napoli” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha presentato la sfida che assegnerà la Supercoppa contro il Napoli di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Quella azzurra di Gattuso è una squadra forte e molto tecnica e dovremo stare molto attenti. Abbiamo provato alcune soluzioni che domani spero di rivedere in campo, loro hanno una difesa molto stretta e dovremo essere bravi a fargli male. momento nostro dopo la sconfitta contro l'Inter procede normalmente e ne abbiamo parlato tutti con serenità. E' un momento difficile, come ce ne sono tanti durante la stagione dopo una sconfitta, ma abbiamo la possibilità di scendere subito in campo e rifarci. Questi giorni li vivo bene, sono abituato a questo tipo di situazioni, mi ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Il tecnico dellaAndreaha presentato la sfida che assegnerà la Supercoppaildial Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Quella azzurra di Gattuso è una squadra forte e molto tecnica e dovremo stare molto attenti. Abbiamo provato alcune soluzioni chespero di rivedere in campo, loro hanno una difesa molto stretta e dovremo essere bravi a fargli male.nostro dopo la sconfittal'Inter procede normalmente e ne abbiamo parlato tutti con serenità. E' un, come ce ne sono tanti durante la stagione dopo una sconfitta, ma abbiamo la possibilità di scendere subito in campo e rifarci. Questi giorni li vivo bene, sono abituato a questo tipo di situazioni, mi ...

Daniele Daino, ex giocatore del Milan, torna a parlare a TMW Radio dei rossoneri e non solo, come i problemi evidenziati dalla Juventus nella gara persa contro l'Inter.

