Il primo calciatore della storia ad essere pagato in Bitcoin (Di martedì 19 gennaio 2021) Si chiama David Barral, e passerà alla storia come il primo calciatore ad essere pagato in Bitcoin. Lo ha annunciato la sua nuova squadra, la DUX Internacional de Madrid, terza divisione spagnola. FICHAJE David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito! Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021 Il pagamento sarà dunque in criptovaluta, grazie alla partnership con Criptan, una piattaforma spagnola che ne consente l’acquisto tramite conto corrente bancario o carta di credito. David Barral è un attaccante classe 1983 con un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Si chiama David Barral, e passerà allacome iladin. Lo ha annunciato la sua nuova squadra, la DUX Internacional de Madrid, terza divisione spagnola. FICHAJE David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito! Se convierte en el primer fichaje de la hien criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021 Il pagamento sarà dunque in criptovaluta, grazie alla partnership con Criptan, una piattaforma spagnola che ne consente l’acquisto tramite conto corrente bancario o carta di credito. David Barral è un attaccante classe 1983 con un ...

