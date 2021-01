Grande Fratello VIP, aereo in volo sopra la casa: coinquilini increduli (Di martedì 19 gennaio 2021) Un nuovo aereo è passato in volo sopra la casa del Grande Fratello VIP: lo striscione ha lasciato i concorrenti senza parole. L’edizione corrente del Grande Fratello VIP sembra essere destinata a durare in eterno, ma i fans del reality show sono tutt’altro che sofferenti e ogni giorno escogitano qualcosa di nuovo per mantenere alta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 19 gennaio 2021) Un nuovoè passato inladelVIP: lo striscione ha lasciato i concorrenti senza parole. L’edizione corrente delVIP sembra essere destinata a durare in eterno, ma i fans del reality show sono tutt’altro che sofferenti e ogni giorno escogitano qualcosa di nuovo per mantenere alta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - tommyicyzorzi : RT @Ginginnigin: STEFANIA ORLANDO DIFESA PIÙ A POMERIGGIO 5 CHE AL GRANDE FRATELLO STO VOLANDO. #TZVIP - ineedmyidols_ : RT @conduco_io: Chi ha rovinato quest’edizione del grande fratello? E perché proprio loro? #tzvip -