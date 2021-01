Gattuso:«Petagna lo valutiamo domani. Complimenti a Mertens che sta stringendo i denti» (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla vigilia della Supercoppa Juventus-Napoli l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa. Come sta Petagna? E Mertens? «Tutto quello che doveva fare Petagna l’ha fato. domani abbiamo ancora una seduta di allenamento, domani lo valutiamo. A Dries dobbiamo fare solo grandi Complimenti, sta stringendo i denti da quando è tornato dal Belgio. Non è al 100%, si sta allenando con i dolori e gli antinfiammatori». «Quando si gioca con la Juve ci sono sempre svantaggi, hanno una grande mentalità, sono giocatori che non devono sentire l’odore del sangue. Sono mentalmente preparati. domani non sarà una passeggiata, dobbiamo rispettarli. Affrontiamo un grande club e una grande ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla vigilia della Supercoppa Juventus-Napoli l’allenatore del Napoli, Rino, ha parlato in conferenza stampa. Come sta? E? «Tutto quello che doveva farel’ha fato.abbiamo ancora una seduta di allenamento,lo. A Dries dobbiamo fare solo grandi, stada quando è tornato dal Belgio. Non è al 100%, si sta allenando con i dolori e gli antinfiammatori». «Quando si gioca con la Juve ci sono sempre svantaggi, hanno una grande mentalità, sono giocatori che non devono sentire l’odore del sangue. Sono mentalmente preparati.non sarà una passeggiata, dobbiamo rispettarli. Affrontiamo un grande club e una grande ...

