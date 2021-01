Gabry Ponte in sala operatoria: il cuore non va a tempo ma prima avvisa i fan (Di martedì 19 gennaio 2021) Gabry Ponte possiede un’energia straordinaria ma questa volta ha bisogno dell’energia positiva di tutti perché domani andrà in sala operatoria, domani dovrà sottoporsi a un intervento al cuore. E’ il noto dj che dal letto di ospedale e con il solito sorriso rassicurante ha voluto avvisare tutti. Nel suo post su Instagram ha spiegato chiaramente il motivo dell’intervento al cuore. Niente di inaspettato per lui che sapeva già che il suo cuore non funziona bene. Una malattia congenita ben nota a Gabry Ponte, purtroppo una malattia degenerativa, e adesso è arrivato il momento di risolvere il problema. Considerando anche il periodo avrebbe anche potuto non dire nulla, non ci sono concerti, c’è poco lavoro ma lui ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021)possiede un’energia straordinaria ma questa volta ha bisogno dell’energia positiva di tutti perché domani andrà in, domani dovrà sottoporsi a un intervento al. E’ il noto dj che dal letto di ospedale e con il solito sorriso rassicurante ha volutore tutti. Nel suo post su Instagram ha spiegato chiaramente il motivo dell’intervento al. Niente di inaspettato per lui che sapeva già che il suonon funziona bene. Una malattia congenita ben nota a, purtroppo una malattia degenerativa, e adesso è arrivato il momento di risolvere il problema. Considerando anche il periodo avrebbe anche potuto non dire nulla, non ci sono concerti, c’è poco lavoro ma lui ha ...

MediasetTgcom24 : Fan preoccupati per Gabry Ponte: 'Affronterò un'operazione complicata' #gabryponte - soundsblogit : Gabry Ponte: “Devo operarmi. Il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo…” - SarnoRaffaele : RT @MediasetTgcom24: Fan preoccupati per Gabry Ponte: 'Affronterò un'operazione complicata' #gabryponte - LucaElTiburon : - LsMassimo : @Nobbinnada @HuffPostItalia Ma rilassati, Gabry Ponte e’ un grande -