Enrico Ruggeri non è fascista, la replica dopo le polemiche sul Covid: “Sono solo più punk” (Di martedì 19 gennaio 2021) Enrico Ruggeri non è fascista, e lo dice lui stesso. Sì, perché il cantautore milanese era finito nel polverone circa una settimana fa dopo aver lanciato un’invettiva contro il Governo per protestare contro le restrizioni anti Covid. Un’occasione, l’ennesima, in cui è stato additato come fascista da molti detrattori. Oggi, confortato dall’uscita del nuovo singolo L’America dedicato a Chico Forti, è stato ascoltato da Rolling Stone e ha spento i rumors su una sua presunta appartenenza politica. Il suo discorso fa focus sulle grandi divisioni che sui social si Sono alimentate fino a degenerare in vere e proprie tifoserie – così le chiama lui – in cui spesso si invertono i ruoli. Enrico Ruggeri non è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)non è, e lo dice lui stesso. Sì, perché il cantautore milanese era finito nel polverone circa una settimana faaver lanciato un’invettiva contro il Governo per protestare contro le restrizioni anti. Un’occasione, l’ennesima, in cui è stato additato comeda molti detrattori. Oggi, confortato dall’uscita del nuovo singolo L’America dedicato a Chico Forti, è stato ascoltato da Rolling Stone e ha spento i rumors su una sua presunta appartenenza politica. Il suo discorso fa focus sulle grandi divisioni che sui social sialimentate fino a degenerare in vere e proprie tifoserie – così le chiama lui – in cui spesso si invertono i ruoli.non è ...

enricoruggeri : Ecco il video. Enrico Ruggeri - L'AMERICA (canzone per Chico Forti) - MediasetTgcom24 : Enrico Ruggeri mette la storia di Chico Forti in una canzone: ecco 'L'America' #enricoruggeri… - graciela_villa8 : RT @polasein500cc: “Come va, fantasmi di città?” (Enrico Ruggeri) ?? Herbert List (Amburgo, 1932) - anima_ribelle66 : RT @Rougefanbase: @RollingStoneita @enricoruggeri #intervista da leggere con attenzione ? - fuGenoveffa : RT @polasein500cc: Li si incrocia in un momento, poi non li si vede più Enrico Ruggeri, “Fantasmi di città” ?? Jan Lauschmann (Praga, 1930… -