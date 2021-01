De Magistris si candida a presidente della Calabria. “Costruiremo insieme un programma chiaro e forte. Voglio dare voce a chi non l’ha avuta” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Mi candido a presidente della Regione Calabria. Mi candido per amore della Calabria e ringrazio le calabresi e i calabresi che in questi giorni mi hanno mostrato affetto e stima esortandomi ad affrontare una sfida tanto difficile quanto straordinariamente affascinante”. E’ quanto ha annunciato ufficialmente il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dopo avere sciolto le ultime riserve. “Sono indissolubilmente legato a questa Terra sin da bambino. Le estati dal 1975 al 1992 – ha spiegato de Magistris -; la prima sede da pubblico ministero (per scelta) dal 1995 al 1998; il ritorno (per scelta) dal 2003 al 2008 (cacciato dal Sistema per aver investigato il Sistema criminale); le estati dal 1995 ad oggi. Moglie calabrese, un figlio nato in Calabria. Sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) “Mi candido aRegione. Mi candido per amoree ringrazio le calabresi e i calabresi che in questi giorni mi hanno mostrato affetto e stima esortandomi ad affrontare una sfida tanto difficile quanto straordinariamente affascinante”. E’ quanto ha annunciato ufficialmente il sindaco di Napoli, Luigi de, dopo avere sciolto le ultime riserve. “Sono indissolubilmente legato a questa Terra sin da bambino. Le estati dal 1975 al 1992 – ha spiegato de-; la prima sede da pubblico ministero (per scelta) dal 1995 al 1998; il ritorno (per scelta) dal 2003 al 2008 (cacciato dal Sistema per aver investigato il Sistema criminale); le estati dal 1995 ad oggi. Moglie calabrese, un figlio nato in. Sono ...

