“Complicato governare con chi dissemina mine” Conte in Senato chiude i conti con Renzi e chiede i numeri per andare avanti con un nuovo patto di legislatura

(Di martedì 19 gennaio 2021) Con un discorso poco politichese e più centrato sui temi concreti, dall’emergenza sanitaria alle sfide economiche, Giuseppeè intervenuto alaffrontando la prova più dura, dopo i 321 Sì alla fiducia ottenuti ieri alla Camera (leggi l’articolo). Il premier ha rivendicato quanto fatto dal Governo, chiamando in causa chi ha avuto la responsabilità di aver aperto una crisi in un momento talmente delicato, senza però affondare il colpo sucome fece con Salvini al terdell’esperienza gialloverde. Il filo con Italia Viva però è tagliato, perché “è moltocon chi semina il percorso di”. In questi giorni – ha detto il premier – ci sono state “nue pretese,nui rilanci concentrati peraltro ...

E' questo lo schema che ha in mente Giuseppe Conte per uscire dalla crisi di governo. (DiariodelWeb.it) E lo si capisce subito, quando riafferma che «mai come in questo momento la politica è chiamata ...La maggioranza assoluta di 161 voti appare fuori portata. Il sostegno al governo oscilla tra 154 e 156 voti, senza grandi progressi da domenica.