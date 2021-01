Belen | una follower le ricorda Stefano e lei nostalgica dice “è vero | sono sempre stata …”

(Di martedì 19 gennaio 2021)al centro della cronaca rosa e, anche se lei a volte dimostra di essere un po’ stanca di tante attenzioni e qualche volta ha anche dichiarato che vorrebbe vivere in un modo un po’ più defilato, la curiosità che si concentra attorno alla sua persona è davtanta. In questo periodo più che mai perché da più parti siche sia incinta del suo compagno Antonino Spinalbanese del quale è innamoratissima, che sia al terzo mese di gravidanza e che sia felicissima. E anche se qualche giornale ha riportato che voci vicine ae alla sua famiglia hanno confermato la gravidanza, i diretto interessati, lei e il fidanzato Antonino Spianalbanese mantengono il più grande riserbo e così il gossip è ancora più frenetico. Qualche ora faha postato sui social una sua foto ...

Plondy : Ma perché i fidanzati di #Belen hanno tutti una faccia da macho bello&impossibile e i connotati fisici di Corona? Con lo stampino proprio ?? - Reimon_King : @Valeriaaa_belen Bella eres una dulce princesa modelo nº 1?????????????? - DP_CMJ : Ieri ho fatto una battuta su Rabiot, ma quella battuta può essere girata direttamente all'intera Juve. 'Questa Ju… - poeticabevuta : @MichelaMgl @lastrange69 Pensa che Belen ha postato la foto dei piedi nei tacchi a spillo di una modella russa fingendo che era lei... - vittorio1232 : Vorrei avere l’innamoramenti di Pierparolo e Belen ogni 4 mesi di un uomo o una donna diversa chepau #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Belen una

La showgirl Belen Rodriguez lascia tutti senza fiato, e sussurra parole d'amore all'orecchio del suo uomo: piovono i like ...Secondo Pirrotta, Belen avrebbe avuto settimane non facili ma ora si sarebbe decisamente ripresa, pronta per la sua nuova vita (come mamma per la seconda volta) accanto al compagno Antonino Spinalbese ...