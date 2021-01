Zingaretti: “Da Renzi errore, porte aperte a chi vota la fiducia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Per Italia viva la porta è aperta o chiusa? “Questo lo sa Matteo Renzi. Ha fatto un errore, ha prodotto una ferita, una lacerazione, una rottura, in queste ore ancora lo sta rivendicando come un atto compiuto”, ma “a mio giudizio è un errore compiuto”. Nicola Zingaretti, segretario Pd, lo ha detto ieri a a Live non è la D’Urso su Canale 5. “Quindi vedremo”, dice Zingaretti, ma la porta “è aperta alle persone che vogliono dare una speranza a questo Paese e votando la fiducia a questo governo ci permettono di andare avanti“. “MI FIDO DI CONTE” Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Per Italia viva la porta è aperta o chiusa? “Questo lo sa Matteo Renzi. Ha fatto un errore, ha prodotto una ferita, una lacerazione, una rottura, in queste ore ancora lo sta rivendicando come un atto compiuto”, ma “a mio giudizio è un errore compiuto”. Nicola Zingaretti, segretario Pd, lo ha detto ieri a a Live non è la D’Urso su Canale 5. “Quindi vedremo”, dice Zingaretti, ma la porta “è aperta alle persone che vogliono dare una speranza a questo Paese e votando la fiducia a questo governo ci permettono di andare avanti“. “MI FIDO DI CONTE”

andreapurgatori : La politica sa leggere e andare oltre l’insulto? Meglio il mercato umiliante dei senatori oppure la lungimiranza ch… - ilriformista : 'Se #Zingaretti insiste a dire no a Italia Viva, finisce col dare il Paese a #Salvini' (di @aldotorchiaro)… - Agenzia_Ansa : 'Non credo che #Conte avrà la maggioranza in Aula', dice il leader Iv, Matteo #Renzi. Ed aggiunge: 'Non voto un go… - tfabiani2 : RT @Agenzia_Ansa: Per #Conte maggioranza in salita, alle 12 parla alla Camera. Appello del #Pd ai costruttori. #Renzi, non hanno i numeri.… - Ernesto29296958 : RT @Agenzia_Ansa: Per #Conte maggioranza in salita, alle 12 parla alla Camera. Appello del #Pd ai costruttori. #Renzi, non hanno i numeri.… -