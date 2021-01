Scuole superiori in presenza, sì del Cts (Di lunedì 18 gennaio 2021) Di nuovo in classe dal 50 al 75% ma solo nelle Regioni gialle e arancioni. Istituti chiusi in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Di nuovo in classe dal 50 al 75% ma solo nelle Regioni gialle e arancioni. Istituti chiusi in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia

AzzolinaLucia : Oggi il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito, su richiesta del Ministero della Salute, per esprimersi sul rien… - fattoquotidiano : Scuole superiori, oggi tornano in classe gli studenti in Emilia, Piemonte, Lazio e Molise. La mappa della ripartenz… - fattoquotidiano : Trasporti rafforzati, distanziamento, entrate scaglionate e punti per test rapidi: il piano del Lazio per riaprire… - KotetsuJeegu : RT @Giandom84354994: Gli studenti delle superiori di Ravenna si sono fatti furbi. Documenteranno ogni giorno la situazione nei mezzi di tra… - federicafsp : RT @BabboleoNews: Rientro in #classe per gli #studenti delle #scuole #superiori: il #presidente della #Liguria Giovanni #Toti fissa la pros… -